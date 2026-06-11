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Мелоні хоче єдиного переговорника Європи з РФ: інші формати - нелегітимні

13:11 11.06.2026 Чт
2 хв
Що стало причиною емоційної заяви прем'єра Італії?
aimg Валерій Ульяненко
Мелоні хоче єдиного переговорника Європи з РФ: інші формати - нелегітимні Фото: Джорджа Мелоні (Getty Images)
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Європейський Союз має призначити єдиного представника від всього блоку для переговорів про мир з Росією.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Глава італійського уряду закликала ЄС до спільного та прагматичного підходу у взаємодії з Кремлем.

"Наша твердість щодо Росії не повинна перетворитися на дипломатичну сліпоту чи самовиключення. Європа повинна спільно та прагматично розглянути, як взаємодіяти з Москвою", - зазначила вона.

Мелоні підкреслила, що наразі жоден із вузьких європейських форматів не має легітимності говорити від імені всієї Європи, що створює лише "плутанину та слабкість".

"Справжнє питання не в тому, хто є частиною того чи іншого формату, а в тому, що жоден формат наразі не має легітимності говорити від імені Європи повністю", - сказала прем'єр Італії.

Її заява пролунала після того, як Італію виключили із зустрічі в Лондоні, де лідери Британії, Франції та Німеччини обговорювали міжнародні питання без залучення інших європейських колег.

Водночас Мелоні підтвердила, що Рим продовжить активно підтримувати оборонну та енергетичну системи України.

Нагадаємо, 7 червня у Лондоні відбулася зустріч лідерів Британії, Франції та Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів Росії висунули п’ять ключових умов для досягнення миру.

Після цього польський прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що переговори про завершення війни в Україні повинні проходити за участі Польщі. Він також застеріг від спроб швидкого діалогу з Росією, назвавши такі ініціативи ризикованими.

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Євросоюз Російська Федерація Італія Мирні переговори
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