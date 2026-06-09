Польща вимагає участі у переговорах щодо війни в Україні

Будь-які переговори щодо завершення війни в Україні мають відбуватися за обов'язкової участі Польщі, а ідеї швидкого діалогу з РФ є ризикованими.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами очільника польського уряду, Варшава незадоволена переговорним форматом "E3", до якого входять лише Велика Британія, Німеччина та Франція. Цей формат виключає участь інших європейських союзників України.

Туск зазначив, що обговорював цю проблему з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, яка також не в захваті від такого підходу. Він наголосив, що будь-які рішення чи домовленості, ухвалені без участі Варшави, не матимуть для Польщі обов’язкової сили.

"Я дуже обережно ставлюся до ідей, що лунають у Західній Європі, щодо якнайшвидшого початку діалогу чи переговорів із Путіним (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) щодо України", - заявив він.

Водночас Туск анонсував, що найближчими днями відбудеться ширша зустріч, присвячена Україні. Планується, що до лідерів Британії, Франції та Німеччини доєднаються представники Польщі та Італії.

Зазначається, що відсутність польського прем'єра на переговорах у Лондоні викликала у Варшаві занепокоєння щодо того, чи не відсувають Польщу на другий план, прагнучи схилити Київ до переговорів із Москвою.

Нагадаємо, європейські лідери заявляють про готовність відігравати ключову роль у переговорах щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України. У Берліні при цьому підкреслюють, що процес відбуватиметься у тісній взаємодії зі США.