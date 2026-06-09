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Польща вимагає участі у переговорах щодо війни в Україні

18:33 09.06.2026 Вт
2 хв
Що саме викликає занепокоєння у Варшави?
aimg Валерій Ульяненко
Польща вимагає участі у переговорах щодо війни в Україні Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Будь-які переговори щодо завершення війни в Україні мають відбуватися за обов'язкової участі Польщі, а ідеї швидкого діалогу з РФ є ризикованими.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами очільника польського уряду, Варшава незадоволена переговорним форматом "E3", до якого входять лише Велика Британія, Німеччина та Франція. Цей формат виключає участь інших європейських союзників України.

Туск зазначив, що обговорював цю проблему з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, яка також не в захваті від такого підходу. Він наголосив, що будь-які рішення чи домовленості, ухвалені без участі Варшави, не матимуть для Польщі обов’язкової сили.

"Я дуже обережно ставлюся до ідей, що лунають у Західній Європі, щодо якнайшвидшого початку діалогу чи переговорів із Путіним (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) щодо України", - заявив він.

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Водночас Туск анонсував, що найближчими днями відбудеться ширша зустріч, присвячена Україні. Планується, що до лідерів Британії, Франції та Німеччини доєднаються представники Польщі та Італії.

Зазначається, що відсутність польського прем'єра на переговорах у Лондоні викликала у Варшаві занепокоєння щодо того, чи не відсувають Польщу на другий план, прагнучи схилити Київ до переговорів із Москвою.

Нагадаємо, європейські лідери заявляють про готовність відігравати ключову роль у переговорах щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України. У Берліні при цьому підкреслюють, що процес відбуватиметься у тісній взаємодії зі США.

Крім того, 7 червня у Лондоні відбулася зустріч лідерів Британії, Франції та Німеччини з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої Росії висунули п’ять умов для досягнення миру.

Серед них - негайне припинення вогню, використання нинішньої лінії фронту як стартової позиції для переговорів, надання Україні гарантій безпеки, використання заморожених російських активів для компенсацій, а також запуск прямого діалогу між Україною та Росією за участі США та ЄС.

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Дональд Туск Євросоюз Польща Війна в Україні
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