Польща поставила ЄС умову щодо переговорів з Росією

Після початку дискусії в ЄС про те, хто саме представлятиме Євросоюз у потенційних переговорах з Москвою, Польща заявила про умову зі своєї сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у X

"Інакше ми не будемо дотримуватися жодної з угод", – написав прем'єр Польщі.

За його словами, Варшава вимагає безпосередньої участі в ухваленні будь-яких рішень.

Туск відреагував на дискусію всередині ЄС щодо того, хто представлятиме Євросоюз у потенційних переговорах з Росією.

Нагадаємо, минулого тижня Туск заявив, що будь-які переговори щодо завершення війни мають відбуватися за обов'язкової участі Польщі.

Варшава висловила незадоволення переговорним форматом E3 (Британія, Німеччина, Франція), який виключає інших союзників. Туск тоді вже попереджав: Польща "не визнаватиме домовленостей, у яких не бере участі".

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтримала позицію Варшави і закликала призначити єдиного представника від усієї Європи для переговорів з Росією.