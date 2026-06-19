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Польща поставила ЄС умову щодо переговорів з Росією

22:16 19.06.2026 Пт
1 хв
Заява пролунала на тлі суперечки, хто саме представлятиме ЄС у переговорах
aimg Валерія Абабіна
Польща поставила ЄС умову щодо переговорів з Росією Фото: Прем'єр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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Після початку дискусії в ЄС про те, хто саме представлятиме Євросоюз у потенційних переговорах з Москвою, Польща заявила про умову зі своєї сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у X

Туск відреагував на дискусію всередині ЄС щодо того, хто представлятиме Євросоюз у потенційних переговорах з Росією.

За його словами, Варшава вимагає безпосередньої участі в ухваленні будь-яких рішень.

"Інакше ми не будемо дотримуватися жодної з угод", – написав прем'єр Польщі.

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Нагадаємо, минулого тижня Туск заявив, що будь-які переговори щодо завершення війни мають відбуватися за обов'язкової участі Польщі.

Варшава висловила незадоволення переговорним форматом E3 (Британія, Німеччина, Франція), який виключає інших союзників. Туск тоді вже попереджав: Польща "не визнаватиме домовленостей, у яких не бере участі".

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтримала позицію Варшави і закликала призначити єдиного представника від усієї Європи для переговорів з Росією.

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