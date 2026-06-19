ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Польша выдвинула ЕС условие о переговорах с Россией

22:16 19.06.2026 Пт
1 мин
Заявление прозвучало на фоне спора о том, кто именно будет представлять ЕС на переговорах
aimg Валерия Абабина
Польша выдвинула ЕС условие о переговорах с Россией Фото: Премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

После начала дискуссии в ЕС о том, кто именно будет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Москвой, Польша озвучила свое условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Польши Дональда Туска в X

Туск отреагировал на дискуссию внутри ЕС по поводу того, кто будет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Россией.

По его словам, Варшава требует непосредственного участия в принятии любых решений.

"В противном случае мы не будем соблюдать ни одно из соглашений", - написал премьер Польши.

Читайте также: Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Напомним, на прошлой неделе Туск заявил, что любые переговоры о прекращении войны должны проходить при обязательном участии Польши.

Варшава выразила недовольство переговорным форматом E3 (Великобритания, Германия, Франция), который исключает других союзников. Туск тогда уже предупреждал: Польша "не будет признавать договоренностей, в которых не принимает участия".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала позицию Варшавы и призвала назначить единого представителя от всей Европы для переговоров с Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Дональд Туск Война в Украине
Новости
У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси
У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси
Аналитика
Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог