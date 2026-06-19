Польша выдвинула ЕС условие о переговорах с Россией

После начала дискуссии в ЕС о том, кто именно будет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Москвой, Польша озвучила свое условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Польши Дональда Туска в X

Туск отреагировал на дискуссию внутри ЕС по поводу того, кто будет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Россией.

По его словам, Варшава требует непосредственного участия в принятии любых решений.

"В противном случае мы не будем соблюдать ни одно из соглашений", - написал премьер Польши.