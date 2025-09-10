Польща після російської атаки застосує статтю 4 НАТО: що це означає

Глава уряду уточнив, що консультації з союзниками вже перетворилися на формальний запит щодо активації Статті 4. Він зазначив, що це лише перший крок і Польща розраховує на широку підтримку під час обговорень.

Туск додав, що наразі немає підстав оголошувати стан війни. Водночас він підкреслив, що остання провокація є значно більш небезпечною, ніж попередні інциденти, що змушує країну шукати зміцнення безпеки через союзників.

Він зазначив, хоча Польща цінує всі вияви солідарності, "одних слів недостатньо", і Варшава проситиме "набагато більшої" підтримки від союзників по НАТО.

Туск попереджає, що перспектива військового конфлікту "ближча, ніж будь-коли з часів Другої світової війни".

За його словами, порушення повітряного простору вночі є лише частиною ширшої картини безпеки, враховуючи, що Росія та Білорусь планують провести "агресивні" військові навчання пізніше цього тижня.

Туск зазначає, що перші сигнали від членів НАТО свідчать про розуміння серйозності ситуації та важливості подальшої підтримки України в цьому контексті.

Він наголошує на підтримці Польщею України у війні з Росією, кажучи, що це також є основоположним для безпеки Польщі.

Зазначимо, що Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.

Згідно з даними НАТО, стаття 4 застосовувалася лише сім разів з моменту створення НАТО в 1949 році. Востаннє у 2022 році, одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.