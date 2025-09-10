Польша после российской атаки применит статью 4 НАТО: что это значит

Глава правительства уточнил, что консультации с союзниками уже превратились в формальный запрос по активации Статьи 4. Он отметил, что это лишь первый шаг и Польша рассчитывает на широкую поддержку во время обсуждений.

Туск добавил, что пока нет оснований объявлять состояние войны. В то же время он подчеркнул, что последняя провокация значительно более опасна, чем предыдущие инциденты, что заставляет страну искать укрепление безопасности через союзников.

Он отметил, хотя Польша ценит все проявления солидарности, "одних слов недостаточно", и Варшава будет просить "намного большей" поддержки от союзников по НАТО.

Туск предупреждает, что перспектива военного конфликта "ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

По его словам, нарушение воздушного пространства ночью является лишь частью более широкой картины безопасности, учитывая, что Россия и Беларусь планируют провести "агрессивные" военные учения позже на этой неделе.

Туск отмечает, что первые сигналы от членов НАТО свидетельствуют о понимании серьезности ситуации и важности дальнейшей поддержки Украины в этом контексте.

Он отмечает поддержку Польшей Украины в войне с Россией, говоря, что это также является основополагающим для безопасности Польши.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены могут инициировать консультации, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.

Согласно данным НАТО, статья 4 применялась только семь раз с момента создания НАТО в 1949 году. В последний раз в 2022 году, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.