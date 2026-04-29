Польща планує спільне виробництво дронів з Україною та тестування на полі бою

Фронт як полігон

За словами Томчика, Україна є унікальним випробувальним майданчиком через безпосередній контакт з ворожою армією. Схема передбачає два етапи: спочатку польська техніка проходитиме випробування на національних полігонах, а потім - у реальних бойових умовах.

"Це справжня картина того, що працює, а що ні", - зазначив заступник міністра.

Обмін технологіями і спільне виробництво

Другим напрямом співпраці має стати технологічний обмін. Томчик навів як приклад компанію WB Electronics, яка вже співпрацює з Україною, і наголосив на необхідності розширення такої взаємодії.

Спільне виробництво дронів на польській території Томчик підтвердив як реальний варіант - за умови вироблення моделі, яка відповідатиме інтересам обох країн.

Контекст

Захід у Жешуві є частиною підготовки до червневої конференції з відбудови України в Гданську. Польське міноборони та представники оборонної промисловості шукають спільні проєкти з огляду на актуальну фронтову ситуацію. Серед учасників виставки Expo - понад 120 компаній із кількох десятків країн.