Польща планує спільне виробництво дронів з Україною та тестування на полі бою

Польща планує випробовувати власне озброєння в реальних бойових умовах на українському фронті. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Варшава також розглядає спільне виробництво дронів з Україною на польській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.
Фронт як полігон
За словами Томчика, Україна є унікальним випробувальним майданчиком через безпосередній контакт з ворожою армією. Схема передбачає два етапи: спочатку польська техніка проходитиме випробування на національних полігонах, а потім - у реальних бойових умовах.
"Це справжня картина того, що працює, а що ні", - зазначив заступник міністра.
Обмін технологіями і спільне виробництво
Другим напрямом співпраці має стати технологічний обмін. Томчик навів як приклад компанію WB Electronics, яка вже співпрацює з Україною, і наголосив на необхідності розширення такої взаємодії.
Спільне виробництво дронів на польській території Томчик підтвердив як реальний варіант - за умови вироблення моделі, яка відповідатиме інтересам обох країн.
Контекст
Захід у Жешуві є частиною підготовки до червневої конференції з відбудови України в Гданську. Польське міноборони та представники оборонної промисловості шукають спільні проєкти з огляду на актуальну фронтову ситуацію. Серед учасників виставки Expo - понад 120 компаній із кількох десятків країн.
Нагадаємо, Польща вирішила створити власний масштабний флот безпілотників, переймаючи успішний досвід України, який вона продемонструвала в реальних бойових умовах. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.
До українських напрацювань звернувся й Пентагон. Американські військові провели у Флориді секретні навчання, де відтворили тактику операції "Павутина" - масованої атаки дронів, яку СБУ в червні 2025 року здійснила проти чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу Росії. Тоді ворог втратив близько 40 літаків стратегічної авіації.
Крім того, українські військові вже безпосередньо долучені до навчань НАТО, де виконують роль умовного супротивника під час тренувань із протидії дронам.