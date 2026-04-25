Пентагон відтворив українську "Павутину" під час секретних навчань у Флориді, - ЗМІ

16:25 25.04.2026 Сб
2 хв
США змінює стратегію боротьби з дронами через досвід України
aimg Сергій Козачук
Пентагон відтворив українську "Павутину" під час секретних навчань у Флориді, - ЗМІ Фото: Пентагон відтворив атаку дронів у стилі ЗСУ (Getty Images)

Пентагон кардинально змінює стратегію боротьби з безпілотниками, спираючись на досвід війни в Україні. У Флориді провели масштабні навчання, де імітували масовані атаки дронів для перевірки американської оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.

Деталі навчань у Флориді

За інформацією видання, під час операції "Чистий горизонт" на авіабазі Еглін бійці спецпризначення відтворили тактику "Павутини", яку Україна використала проти РФ.

У симуляції застосували широкий спектр апаратів - від малих комерційних дронів до великих систем, стійких до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Особливістю тестів стало використання дронів з оптоволоконним керуванням та апаратів, що працюють через мережу LTE. Це дозволило операторам керувати технікою навіть з інших штатів.

Зміна стратегії США

Результати навчань показали, що американським військам потрібна єдина система об'єднання даних з радарів та засобів перехоплення. Крім того, військові визнали необхідність створення дешевих дронів-перехоплювачів.

Зараз США часто витрачають дорогі ракети вартістю в мільйони доларів на знищення дешевих безпілотників.

Бригадний генерал Метт Росс, який очолює центр боротьби з БпЛА Пентагону, зазначив, що за останні шість тижнів США виділили понад 600 мільйонів доларів на швидку інтеграцію нових технологій.

"Ми були в Україні близько шести тижнів тому, спілкувалися з Силами безпілотних систем... Ми розглянули ці найперспективніші технології та посилалися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування відомства", - заявив Росс.

За його словами, розвиток автономних систем відбувається набагато швидше, ніж формуються річні бюджети, що створює нові виклики для безпеки.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, у червні 2025 року Служба безпеки України провела унікальну операцію "Павутина", у ході якої було масовано атаковано чотири військові аеродроми у глибокому тилу Росії. За результатами атаки ворог втратив близько 40 літаків стратегічної авіації.

Голова СБУ Василь Малюк пізніше розкрив деталі, зазначивши, що ураження аеродромів відбувалося одночасно у трьох часових поясах.

Масштаб та зухвалість операції вразили міжнародну спільноту. Зокрема, американський сенатор Річард Блументаль порівняв "Павутину" з операцією США з ліквідації Усами бен Ладена, відзначивши високу майстерність українських спецслужб.

