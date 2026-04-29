Польша планирует совместное производство дронов с Украиной и тестирование на поле боя

Фронт как полигон

По словам Томчика, Украина является уникальной испытательной площадкой из-за непосредственного контакта с вражеской армией. Схема предусматривает два этапа: сначала польская техника будет проходить испытания на национальных полигонах, а затем - в реальных боевых условиях.

"Это настоящая картина того, что работает, а что нет", - отметил замминистра.

Обмен технологиями и совместное производство

Вторым направлением сотрудничества должен стать технологический обмен. Томчик привел в пример компанию WB Electronics, которая уже сотрудничает с Украиной, и отметил необходимость расширения такого взаимодействия.

Совместное производство дронов на польской территории Томчик подтвердил как реальный вариант - при условии выработки модели, которая будет отвечать интересам обеих стран.

Контекст

Мероприятие в Жешуве является частью подготовки к июньской конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Польское минобороны и представители оборонной промышленности ищут совместные проекты, учитывая актуальную фронтовую ситуацию. Среди участников выставки Expo - более 120 компаний из нескольких десятков стран.