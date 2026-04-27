ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Польща будує "армаду дронів" за українським зразком, - Туск

13:32 27.04.2026 Пн
2 хв
Як український досвід змінить безпеку ЄС?
aimg Олена Чупровська
Польща будує "армаду дронів" за українським зразком, - Туск Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)

Варшава планує створити власний масштабний флот дронів, спираючись на те, що Україна вже довела в реальних боях.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції в Жешуві, присвяченій відновленню України.



Виступаючи на конференції, польський прем'єр окреслив конкретну мету для своєї країни.

"Ми знаємо, наскільки нестабільна ситуація не лише в регіоні, а й у всьому світі. Ми також знаємо, наскільки важливою є здатність швидко реагувати у разі якоїсь провокації чи агресії", - сказав він.

Туск заявив, що Варшава має намір "побудувати армаду безпілотників", взявши за основу технічний та практичний досвід України.

За його словами, ціль - щоб "внаслідок цієї війни, дещо неочікуваної для росіян, ми перестрибнули цілу технологічну епоху, щоб у найближчому майбутньому Україна, Польща та Європа були захищені від повітряних атак".

Польща будує &quot;армаду дронів&quot; за українським зразком, - ТускФото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про цінність українського досвіду (інфографіка РБК-Україна)

Захист польського неба - пріоритет

Туск окремо наголосив на важливості для Польщі засвоїти саме бойовий досвід України.

"Для мене дуже важливо, щоб цей трагічний і водночас вражаючий досвід України у протистоянні з Росією також став частиною наших знань про те, як захищати польське небо", - додав він.

ЄС теж думає про "стіну з дронів"

Тема безпілотників актуальна не лише для Польщі. Євросоюз окремо розглядає власну ідею - так звану "стіну з дронів" по периметру континенту.

Питання стало гострішим після серії збоїв минулого року, які пов'язують з прольотами російських безпілотників над різними країнами Європи.

Як повідомляло РБК-Україна, Пентагон також звернувся до українського досвіду. У Флориді американські військові провели секретні навчання, де відтворили тактику операції "Павутина".

Йдеться про масовану атаку дронів, яку СБУ здійснила проти чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу Росії у червні 2025 року. Тоді ворог втратив близько 40 літаків стратегічної авіації.

До того ж, бійці ЗСУ вже безпосередньо беруть участь у навчаннях НАТО - виконуючи роль умовного супротивника в тренуваннях із протидії дронам.

Голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне зазначив, що українські військові показали себе "дуже серйозним противником" і справжніми постачальниками безпеки для союзників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Туск Україна Польща Збройні сили України Війна в Україні
Новини
ППО збиває понад 90% дронів, але є нюанс: Зеленський зробив заяву
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським