Польща будує "армаду дронів" за українським зразком, - Туск
Варшава планує створити власний масштабний флот дронів, спираючись на те, що Україна вже довела в реальних боях.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції в Жешуві, присвяченій відновленню України.
Виступаючи на конференції, польський прем'єр окреслив конкретну мету для своєї країни.
"Ми знаємо, наскільки нестабільна ситуація не лише в регіоні, а й у всьому світі. Ми також знаємо, наскільки важливою є здатність швидко реагувати у разі якоїсь провокації чи агресії", - сказав він.
Туск заявив, що Варшава має намір "побудувати армаду безпілотників", взявши за основу технічний та практичний досвід України.
За його словами, ціль - щоб "внаслідок цієї війни, дещо неочікуваної для росіян, ми перестрибнули цілу технологічну епоху, щоб у найближчому майбутньому Україна, Польща та Європа були захищені від повітряних атак".
Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про цінність українського досвіду (інфографіка РБК-Україна)
Захист польського неба - пріоритет
Туск окремо наголосив на важливості для Польщі засвоїти саме бойовий досвід України.
"Для мене дуже важливо, щоб цей трагічний і водночас вражаючий досвід України у протистоянні з Росією також став частиною наших знань про те, як захищати польське небо", - додав він.
ЄС теж думає про "стіну з дронів"
Тема безпілотників актуальна не лише для Польщі. Євросоюз окремо розглядає власну ідею - так звану "стіну з дронів" по периметру континенту.
Питання стало гострішим після серії збоїв минулого року, які пов'язують з прольотами російських безпілотників над різними країнами Європи.
Як повідомляло РБК-Україна, Пентагон також звернувся до українського досвіду. У Флориді американські військові провели секретні навчання, де відтворили тактику операції "Павутина".
Йдеться про масовану атаку дронів, яку СБУ здійснила проти чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу Росії у червні 2025 року. Тоді ворог втратив близько 40 літаків стратегічної авіації.
До того ж, бійці ЗСУ вже безпосередньо беруть участь у навчаннях НАТО - виконуючи роль умовного супротивника в тренуваннях із протидії дронам.
Голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне зазначив, що українські військові показали себе "дуже серйозним противником" і справжніми постачальниками безпеки для союзників.