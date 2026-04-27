Польща будує "армаду дронів" за українським зразком, - Туск

Варшава планує створити власний масштабний флот дронів, спираючись на те, що Україна вже довела в реальних боях.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції в Жешуві, присвяченій відновленню України.

Виступаючи на конференції, польський прем'єр окреслив конкретну мету для своєї країни.

"Ми знаємо, наскільки нестабільна ситуація не лише в регіоні, а й у всьому світі. Ми також знаємо, наскільки важливою є здатність швидко реагувати у разі якоїсь провокації чи агресії", - сказав він.

Туск заявив, що Варшава має намір "побудувати армаду безпілотників", взявши за основу технічний та практичний досвід України.

За його словами, ціль - щоб "внаслідок цієї війни, дещо неочікуваної для росіян, ми перестрибнули цілу технологічну епоху, щоб у найближчому майбутньому Україна, Польща та Європа були захищені від повітряних атак".

Захист польського неба - пріоритет

Туск окремо наголосив на важливості для Польщі засвоїти саме бойовий досвід України.

"Для мене дуже важливо, щоб цей трагічний і водночас вражаючий досвід України у протистоянні з Росією також став частиною наших знань про те, як захищати польське небо", - додав він.

ЄС теж думає про "стіну з дронів"

Тема безпілотників актуальна не лише для Польщі. Євросоюз окремо розглядає власну ідею - так звану "стіну з дронів" по периметру континенту.

Питання стало гострішим після серії збоїв минулого року, які пов'язують з прольотами російських безпілотників над різними країнами Європи.