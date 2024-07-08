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Польща підняла військову авіацію через ракетні удари РФ по Україні

Фото: ЗС Польщі підняли авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні сили Польщі та країн-союзників підняли у небо свою військову авіацію у ніч проти 8 липня через ракетну атаку російських загарбників по території України.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter (X).

Польські військові вказали у своєму повідомленні, що в південно-східній частині країни можливий підвищений рівень шуму - він пов'язаний "із польотом польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі".

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ударів по об'єктах, розташованих, у тому числі, на західній території України", - йдеться в заяві.

Також в Оперативному командуванні польських ЗС нагадали, що остання така посилена активність авіації РФ при ударах по західних областях України фіксувалася у ніч проти 22 червня.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно моніторить ситуацію", - додали польські військові.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Як повідомлялося раніше, 7 липня пізно ввечері в Повітряних силах України заявили, що був зафіксований зліт 4 бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. А 8 липня о 01:41 в Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Пізніше військові повідомляли про кілька груп крилатих ракет, що прямували у бік різних областей України, зокрема у Київську, Черкаську та Житомирську. Оголошення про відбій ракетної загрози було близько 03:50.

Додамо, раніше цієї ночі під час повідомлення про загрозу балістики у Сумах було чути звук вибуху. Також вибух було чути у Миколаєві - він, імовірно, стався за межами міста. Про вибух повідомлялося також у Харкові.

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