Польша подняла военную авиацию из-за ракетных ударов РФ по Украине

Польские военные указали в своем сообщении, что в юго-восточной части страны возможен повышенный уровень шума - он связан "с полетом польских и союзнических самолетов в нашем воздушном пространстве".

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины", - говорится в заявлении.

Также в Оперативном командовании польских ВС напомнили, что последняя такая усиленная активность авиации РФ при ударах по западным областям Украины фиксировалась в ночь на 22 июня.

"Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно мониторит ситуацию", - добавили польские военные.

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Как сообщалось ранее, 7 июля поздно вечером в Воздушных силах Украины заявили, что был зафиксирован взлет 4 бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. А 8 июля в 01:41 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Позже военные сообщали о нескольких группах крылатых ракет, направлявшихся в сторону разных областей Украины, в частности в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую. Объявление об отбое ракетной угрозы было около 03:50.

Добавим, ранее в эту ночь во время сообщения об угрозе баллистики в Сумах был слышен звук взрыва. Также взрыв был слышен в Николаеве - он, вероятно, произошел за пределами города. О взрыве сообщалось также в Харькове.