Польща підняла по тривозі винищувачі через ракетний удар по Україні
Польща разом із країнами-союзниками в ніч на 28 липня піднімала в повітря винищувачі через ракетний удар Росії по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Оперативного командування Збройних сил Польщі в соціальній мережі Х.
"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почалися повітряні операції", - повідомили у відомстві.
За словами польських військових, за тривогою було піднято чергові пари винищувачів, а системи ППО і радіолокаційної розвідки приводилися в найвищий ступінь бойової готовності.
"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - розповіли у відомстві.
Комбінована атака на Україну 28 липня
У ніч на 28 липня Росія атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед" і ракетами. Ще з вечора РФ запустила безпілотники, через що в низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Києві. Мер Віталій Кличко підтверджував, що працювала ППО.
Пізніше вибухи пролунали в Києві та Запоріжжі. Як стало відомо, у Дарницькому районі української столиці через ворожу атаку вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку. У результаті постраждали люди, зокрема дитина.
О 4:02 Повітряні сили повідомили про запуск ворожих ракет. Тривога поширилася на західні області України.
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