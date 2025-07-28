Польща підняла по тривозі винищувачі через ракетний удар по Україні

Польща разом із країнами-союзниками в ніч на 28 липня піднімала в повітря винищувачі через ракетний удар Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Оперативного командування Збройних сил Польщі в соціальній мережі Х .

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почалися повітряні операції", - повідомили у відомстві.

За словами польських військових, за тривогою було піднято чергові пари винищувачів, а системи ППО і радіолокаційної розвідки приводилися в найвищий ступінь бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - розповіли у відомстві.