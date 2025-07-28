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Польша подняла по тревоге истребители из-за ракетного удара по Украине

Понедельник 28 июля 2025 04:57
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Польша подняла по тревоге истребители из-за ракетного удара по Украине Фото: Польша поднимала истребители 28 июля (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Польша вместе со странами-союзниками в ночь на 28 июля поднимала в воздух истребители из-за ракетного удара России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

"В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции", - сообщили в ведомстве.

По словам польских военных, по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в наивысшую степень боевой готовности.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - рассказали в ведомстве.

Комбинированная атака на Украину 28 июля

В ночь на 28 июля Россия атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед" и ракетами. Еще с вечера РФ запустила беспилотники, из-за чего в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Сначала сообщалось о звуках взрывов в Киеве. Мэр Виталий Кличко подтверждал, что работала ПВО.

Позже взрывы прогремели в Киеве и Запорожье. Как стало известно, в Дарницком районе украинской столицы из-за вражеской атаки вылетели окна во многоэтажном жилом здании. В результате пострадали люди, в том числе ребенок.

В 4:02 Воздушные силы сообщили о запуске вражеских ракет. Тревога распространилась на западные области Украины.

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