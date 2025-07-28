Польша подняла по тревоге истребители из-за ракетного удара по Украине

Польша вместе со странами-союзниками в ночь на 28 июля поднимала в воздух истребители из-за ракетного удара России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети Х .

"В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции", - сообщили в ведомстве.

По словам польских военных, по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в наивысшую степень боевой готовности.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - рассказали в ведомстве.