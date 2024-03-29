Росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області: є поранений
Фото: Росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області (facebook.com)
Російські війська вночі 29 березня атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані", - написав Лисак.
Також голова Дніпропетровської ОВА заявив, що цілями ворога є об'єкти критичної інфраструктури та люди.
"Основна ціль ворога - наші люди та обʼєкти життєзабезпечення", - заявив Сергій Лисак.
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