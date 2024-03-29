У Львівській області працює ППО

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області вночі 29 березня працює система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Ще декілька ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі Львівщини! Курс - Стрийський район. Не виходьте з укриттів до відбою", - написав Козицький.

За словами голови Львівської ОВА, зафіксовано ворожі ударні безпілотники у повітряному просторі області.

Повітряні Сили повідомляли про ударний безпілотник у Львівській області.

Атаки російських військ по Україні

Раніше ми писали про вибухи у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Також росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

До речі, Повітряні Сили повідомили про злет бомбардувальника Ту-95МС у Росії. Це носій крилатих ракет, які становлять загрозу всій Україні.

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