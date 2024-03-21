Польща підіймала в повітря літаки на тлі нічної ракетної атаки РФ по Україні
Польща підняла бойову авіацію під час ракетного удару російської армії по території України в ніч на 21 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter.
"Оперативне командування Республіки Польща спостерігає сьогодні вночі інтенсивну активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язану з нанесенням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку із цим командування ЗС Польщі активізувало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, водночас МО Польщі постійно відслідковує ситуацію.
"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація була активізована, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни", - додали у збройних силах Польщі.
Атака РФ в ніч на 21 березня
Росія в ніч на 21 березня атакувала Україну ракетами, під ударом був Київ. Окупанти випустили 31 ракету - 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, ракети "Іскандер-М" та "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.
Проте у Києві через падіння уламків збитих ракет були пошкодження, спалахнули пожежі. Зокрема, у столиці були пошкоджені будинки, дитсадок та автівки.
Також відомо, що через ворожий удар постраждали понад 10 людей, серед них дитина.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.