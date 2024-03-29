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У Хмельницькій області пролунали вибухи

П'ятниця 29 березня 2024 01:51
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У Хмельницькій області пролунали вибухи Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи (Павло Петров)
Автор: Владислав Прийменко

У Хмельницькій області вночі 29 березня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Хмельницький.

Раніше Повітряні Сили повідомляли про загрозу безпілотників для області.

"Хмельницька область - загроза ударних безпілотників", - повідомили захисники,

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

У Хмельницькій області пролунали вибухиФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Хмельницькій області

Раніше ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.

Також вибухи в області були у середині березня. Повітряні Сили повідомляли про атаку дронів.

До речі, 6 березня російські загарбники атакували Хмельницьку область, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури, також було знеструмлено деякі населені пункти регіону.

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Хмельницька область Вибухи Дрони
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