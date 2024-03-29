У Хмельницькій області пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Хмельницький.

Раніше Повітряні Сили повідомляли про загрозу безпілотників для області.

Вибухи у Хмельницькій області

Раніше ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.

Також вибухи в області були у середині березня. Повітряні Сили повідомляли про атаку дронів.

До речі, 6 березня російські загарбники атакували Хмельницьку область, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури, також було знеструмлено деякі населені пункти регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.