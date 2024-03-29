В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: пуски ракет з Ту-95МС
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Пуск крилатих ракет із Ту-95МС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил та карту повітряних тривог.
Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС
"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили Повітряні Сили.
Зараз захисники попереджають про небезпеку.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Попередньо здійснено пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - написали Повітряні Сили.
Карта повітряних тривог на цей час:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
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