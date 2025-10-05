UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Фото: Польща підняла військову авіацію (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняли в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

Зазначається, що в ніч із 4 на 5 жовтня 2025 року Російська Федерація знову завдала ударів по об’єктах, розташованих на території України.

З метою гарантування безпеки польського повітряного простору, Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща запровадило всі необхідні процедури.

"У повітряному просторі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційного спостереження приведені у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

В командуванні зазначили, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, що межують із зоною потенційної загрози.

Оперативне командування Збройних сил РП продовжує відстежувати поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування

Масований обстріл України

В ніч з 4 на 5 жовтня російська армія вчинила комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.

З вечора суботи, агресор запустив у напрямку країни більше сотні дронів "Шахед".

Близько 03:30 ночі відбулися пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

О 04:25 ворог імовірно запустив крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Детально про черговий масований обстріл росіянами України, читайте в матеріалі "КАБи, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар РФ по Україні".

