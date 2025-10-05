RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Польша подняла авиацию из-за массированного обстрела Украины

Фото: Польша подняла военную авиацию (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Военно-воздушные силы Польши и стран союзников по НАТО подняли в воздух авиацию из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Отмечается, что в ночь с 4 на 5 октября 2025 года Российская Федерация снова нанесла удары по объектам, расположенным на территории Украины.

С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства, Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша ввело все необходимые процедуры.

"В воздушном пространстве активно действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения приведены в состояние высокой боевой готовности", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

Оперативное командование Вооруженных сил РП продолжает отслеживать текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию

Массированный обстрел Украины

В ночь с 4 на 5 октября российская армия совершила комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

С вечера субботы, агрессор запустил в направлении страны более сотни дронов "Шахед".

Около 03:30 ночи состоялись пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В 04:25 враг предположительно запустил крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Подробнее об очередном массированном обстреле Россией Украины читайте в материале "КАБы, "Шахеды" и крылатые ракеты: главное о массированном ударе РФ по Украине".

ПольшаВойна России против УкраиныАтака дроновРакетная атака