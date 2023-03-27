Польща не передасть Україні всі свої винищувачі МіГ-29

Польща не передасть для потреб України всі винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повідомляє РБК-Україна з посилання на RMF 24 .

"Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні", - сказав він.

Яблонський зазначив, що літаки будуть передавати послідовно для того, аби ці поставки були ефективними. Разом з цим буде здійснюватися й зміцнення безпеки Польщі.

Зазначимо, що польські медіа повідомляли, що країна має на озброєнні 40 літаків МіГ-29, проте Військово-повітряні сили використовують лише 29 з них. Решту літаків не ремонтували і не модернізували роками.

Нагадаємо, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна передасть Україні чотири літаки МіГ-29 найближчими днями.

Тим часом Україна отримала чотири МіГ-29 від Словаччини. Загалом країна планує передати нашим захисникам 13 винищувачів.

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