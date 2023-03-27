Польша не передаст Украине все свои истребители МиГ-29

Польша не передаст для нужд Украины все истребители МиГ-29, которые находящиеся на вооружении страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

"Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украины", - сказал он.

Яблонский отметил, что самолеты будут передаваться последовательно для того, чтобы эти поставки были эффективными. При этом будет осуществляться и укрепление безопасности Польши.

Отметим, что польские медиа сообщали, что у страны есть 40 самолетов МиГ-29 на вооружении, однако Военно-воздушные силы используют только 29 из них. Остальные самолеты не ремонтировали и не модернизировали годами.

Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в ближайшие дни.

Тем временем Украина получила четыре МиГ-29 от Словакии. В общей сложности страна планирует передать нашим защитникам 13 истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.