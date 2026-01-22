Польща направила в Київ 400 генераторів

Ситуація з енергетикою в Києві та допомога Україні

Нагадаємо, що Київ унаслідок російських обстрілів по енергетиці, які сталися 9, 13 і 20 січня - почав жити в дуже екстремальних умовах.

Наразі в столиці донині діють екстрені вимкнення світла, є проблеми з водою і теплом. Зокрема, після останнього удару, без опалення були тисячі будинків за морозу -15°С.

Водночас місто відновлюється. У середу, 21 січня, енергетикам вдалося заплутати всі об'єкти критичної інфраструктури.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, Київ уже незабаром перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих.

Також увечері в середу стало відомо, що вже в ніч на 22 січня в Києві почнуть відновлювати теплопостачання для більш ніж 3 тисяч будинків. При цьому опалення повернеться протягом двох днів.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко анонсував, що до столиці наступного тижня прибудуть із Німеччини ще дві когенераційні установки, які одночасно вироблятимуть електричну та теплову енергію.

Додамо, що проблема з енергетикою спостерігається не тільки в Києві, а й у багатьох інших областях України, оскільки Росія атакує всю країну. У зв'язку з цим станом на 19 січня вже 17 країн допомагають Україні з енергетичним обладнанням.