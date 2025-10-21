ua en ru
Польща і Румунія затримали агентів РФ, які планували переправлення вибухівки в Україну

Варшава, Вівторок 21 жовтня 2025 15:21
UA EN RU
Польща і Румунія затримали агентів РФ, які планували переправлення вибухівки в Україну Фото: агенти планували переправити вибухівку в Україну (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Польщі та Румунії затримали українців, які працюють на спецслужби РФ і планували переправити в Україну вибухівку. План був такий, щоб вибух стався ще під час транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.

Слідство Польщі дійшло висновку, що затримані готували акти спецслужб РФ до 16 жовтня 2025 року.

Згідно з інформацією, наданою прокуратурою, вантажі мали мимовільно загорітися або вибухнути під час транспортування.

Метою спланованих дій було залякування населення і дестабілізація ситуації в країнах ЄС, які підтримують Україну. Однак вантажі були перехоплені румунськими спецслужбами до вибуху.

Арешти та звинувачення

Громадянин України Данило Г. був заарештований у Польщі і обвинувачений прокуратурою в участі в діяльності розвідки РФ і підготовці диверсій терористичного характеру.

За даними слідства, підозрюваний діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання російських спецслужб.

Окружний суд Варшави обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на три місяці.

Одночасно в Румунії було затримано ще двох громадян України, які співпрацювали з підозрюваним Данилом Г.

Румунський суд обрав їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 30 діб.

За останні місяці затримано понад півсотні агентів

Через дії Росії польські спецслужби опинилися в скрутному становищі.

За останні місяці співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали загалом 55 осіб, які діяли на шкоду інтересам Польщі та в інтересах російської розвідки.

Вранці у вівторок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (АВБ) спільно з іншими службами затримало вісьмох осіб, яких підозрюють у підготовці диверсій останніми днями.

Нагадаємо, як повідомляла Служба зовнішньої розвідки України, зараз росіяни активно вербують так званих "одноразових шпигунів".

Примітно, що незадовго після повномасштабного вторгнення в Україну в Європі зафіксували спад шпигунства РФ.

Однак зараз Кремль активно посилює розвідку в країнах ЄС і наймає охочих швидко заробити для здійснення провокацій.

