"Одноразові шпигуни": В СЗР розповіли, як Росія відновлює мережу агентів у Європі

Російська розвідувальна мережа з початку повномасштабної війни в Україні втратила понад 700 агентів у Європі. Тому зараз росіяни активно вербують так званих "одноразових шпигунів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

В СЗР нагадали, що з лютого 2022 року російська розвідувальна мережа у Європі була розгромлена. Європейські спецслужби вислали приблизно 700 російських шпигунів, які найчастіше діяли під прикриттям дипломатичних установ РФ.

"Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус "persona non grata" дістали 82 представники російських дипустанов. У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі - 58, Румунії - 52, Словаччині - 39, Нідерландах і Словенії - по 34 тощо", - зазначили в СЗР.

Після втрати цієї розвідувальної мережі російські спецслужби переключили увагу на вербування цивільних мешканців європейських країн. Загалом з 2022 року зафіксовано:

47 випадків шпигування на користь Кремля у Польщі;

20 - в Естонії;

19 - у Латвії;

12 - у Німеччині;

10 - у Сполученому Королівстві.

"Загалом підозрюваними в роботі на Росію стали 130 осіб у 12 європейських країнах", - сказано у повідомленні СЗР.

При цьому окупанти, розуміючи невідворотність провалу своїх агентів, взялися за практику вербування так званих "одноразових шпигунів". Їх вербують на разову роботу - для отримання інформації, або виконання певного завдання.

Ворог використовує для вербування інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи. Саме там російські спецслужби шукають потенційних виконавців.

"Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав. Служба зовнішньої розвідки України закликає українців і громадян інших країн до пильності, аби не стати інструментом російської агресії", - резюмували в СЗР.