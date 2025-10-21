ua en ru
Польша и Румыния задержали агентов РФ, планировавших переправку взрывчатки в Украину

Варшава, Вторник 21 октября 2025 15:21
Польша и Румыния задержали агентов РФ, планировавших переправку взрывчатки в Украину Фото: агенты планировали переправить взрывчатку в Украину (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Польше и Румынии задержали украинцев, работающих на спецслужбы РФ, которые планировали переправить в Украину взрывчатку. План был таков, чтобы взрыв произошел еще во время транспортировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

Следствие Польши пришло к выводу, что задержанные готовили акты спецслужб РФ до 16 октября 2025.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, грузы должны были самопроизвольно возгореться или взорваться во время транспортировки.

Целью спланированных действий было запугивание населения и дестабилизация ситуации в странах ЕС, поддерживающих Украину. Однако грузы были перехвачены румынскими спецслужбами до взрыва.

Аресты и обвинения

Гражданин Украины Данил Г. был арестован в Польше и обвинен прокуратурой в участии в деятельности разведки РФ и подготовке диверсий террористического характера.

По данным следствия, подозреваемый действовал совместно с другими лицами, выполняя задания российских спецслужб.

Окружной суд Варшавы избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца.

Одновременно в Румынии были задержаны еще двое граждан Украины, сотрудничавших с подозреваемым Данилом Г.

Румынский суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток.

За последние месяцы задержаны более полсотни агентов

Из-за действий России польские спецслужбы оказались в затруднительном положении.

За последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, действовавших в ущерб интересам Польши и в интересах российской разведки.

Утром во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (АВБ) совместно с другими службами задержало восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий в последние дни.

Напомним, как сообщала Служба внешней разведки Украины, сейчас россияне активно вербуют так называемых "одноразовых шпионов".

Примечательно, что незадолго после полномасштабного вторжения в Украину в Европе зафиксировали спад шпионажа РФ.

Однако сейчас Кремль активно усиливает разведку в странах ЕС и нанимает желающих быстро заработать для осуществления провокаций.

