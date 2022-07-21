ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество российских шпионов в Европе уменьшилось вдвое, - разведка

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 21:22
Количество российских шпионов в Европе уменьшилось вдвое, - разведка Фото: российских шпионов в Европе стало меньше вдвое (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия "наполовину" потеряла способность шпионить в Европе после высылки более 400 офицеров российской разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, которые выдавали себя за гражданских.

Об этом заявил глава британской разведки Ричард Мур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы считаем, что в Великобритании это, вероятно, вдвое уменьшило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе", - сказал Мур.

Несколько "нелегалов" или российских шпионов, которые действовали под глубоким прикрытием и маскировались под обычных гражданских, также были разоблачены и арестованы за последние месяцы, добавил он.

Напомним, Ричард Мур заявил, что российские военные, вероятно, возьмут какую-то операционную паузу в ближайшие несколько недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Европа
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен