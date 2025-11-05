Польща хоче збільшити імпорт американського СПГ, зокрема для України, - Reuters

За даними джерел Reuters, представники США та Польщі планують спільно оголосити про збільшення імпорту СПГ після зустрічі на трансатлантичній енергетичній конференції в Афінах наприкінці цього тижня.

"Після цього відбудуться обговорення умов постачання до Словаччини", - сказав один зі співрозмовників агентства.

За інформацією Reuters, потенційні обсяги постачання американського СПГ до Словаччини можуть становити від 4 до 5 мільярдів кубометрів газу на рік - це приблизно дорівнює річному споживанню газу Словаччиною.

Водночас умови потенційної поставки до України не уточнюються.

Очікується, що це буде остання з серії енергетичних угод, укладених між європейськими та американськими урядовцями та компаніями на тлі прагнення Вашингтона збільшити експорт американського газу та ядерних технологій.

"Ми не повністю скористалися історичною можливістю, щоб відвести Європу від російських енергоносіїв на користь американських, але зараз ця адміністрація працює на повну потужність, і відбувається реальна зміна. Це може закріпити угоду, ми можемо побачити сейсмічні зміни в тому, як Європа отримує енергію", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.