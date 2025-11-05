Польща хоче збільшити імпорт американського СПГ, зокрема для України, - Reuters

Польща працює над угодою про імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зі США для подальшого постачання в Україну та Словаччину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел Reuters, представники США та Польщі планують спільно оголосити про збільшення імпорту СПГ після зустрічі на трансатлантичній енергетичній конференції в Афінах наприкінці цього тижня.
"Після цього відбудуться обговорення умов постачання до Словаччини", - сказав один зі співрозмовників агентства.
За інформацією Reuters, потенційні обсяги постачання американського СПГ до Словаччини можуть становити від 4 до 5 мільярдів кубометрів газу на рік - це приблизно дорівнює річному споживанню газу Словаччиною.
Водночас умови потенційної поставки до України не уточнюються.
Очікується, що це буде остання з серії енергетичних угод, укладених між європейськими та американськими урядовцями та компаніями на тлі прагнення Вашингтона збільшити експорт американського газу та ядерних технологій.
"Ми не повністю скористалися історичною можливістю, щоб відвести Європу від російських енергоносіїв на користь американських, але зараз ця адміністрація працює на повну потужність, і відбувається реальна зміна. Це може закріпити угоду, ми можемо побачити сейсмічні зміни в тому, як Європа отримує енергію", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.
Нагадаємо, наразі близько 15% поставок СПГ до Європи надходить із Росії, що робить її другим за величиною постачальником після США.
Щомісячні витрати країн ЄС на російський газ становлять від 500 до 700 млн євро.
Сполучені Штати наполягають на прискоренні розриву енергетичних зв'язків Європи з Москвою і збільшенні закупівель американського скрапленого газу.
ЄС і США планують укласти енергетичні угоди на суму 750 млрд доларів протягом найближчих трьох років.
Нещодавно повідомлялося, що ЄС готує угоду про повну заборону поставок російського газу. Нові правила набудуть чинності поетапно, починаючи з 2025 року.
Нагадаємо, Україні довелося призупинити заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних постачань газу через Польщу.
Заступник міністра енергетики України Микола Колесник повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 мільярда гривень на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.
Також раніше повідомлялося, що Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію для імпорту Україною після укладання довгострокових імпортних контрактів з "Нафтогазом".
У липні НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR. Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.
А сьогодні стало відомо, що Україна відновила імпорт газу через південний Трансбалканський канал.