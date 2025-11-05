Польша хочет увеличить импорт американского СПГ, в частности для Украины, - Reuters

Польша работает над соглашением об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США для дальнейших поставок в Украину и Словакию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников Reuters, представители США и Польши планируют совместно объявить об увеличении импорта СПГ после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах в конце этой недели.
"После этого состоятся обсуждения условий поставок в Словакию", - сказал один из собеседников агентства.
По информации Reuters, потенциальные объемы поставок американского СПГ в Словакию могут составлять от 4 до 5 миллиардов кубометров газа в год - это примерно равно годовому потреблению газа Словакией.
В то же время условия потенциальной поставки в Украину не уточняются.
Ожидается, что это будет последняя из серии энергетических соглашений, заключенных между европейскими и американскими чиновниками и компаниями на фоне стремления Вашингтона увеличить экспорт американского газа и ядерных технологий.
"Мы не полностью воспользовались исторической возможностью, чтобы отвести Европу от российских энергоносителей в пользу американских, но сейчас эта администрация работает на полную мощность, и происходит реальное изменение. Это может закрепить соглашение, мы можем увидеть сейсмические изменения в том, как Европа получает энергию", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.
Напомним, сейчас около 15% поставок СПГ в Европу поступает из России, что делает ее вторым по величине поставщиком после США.
Ежемесячные расходы стран ЕС на российский газ составляют от 500 до 700 млн евро.
Соединенные Штаты настаивают на ускорении разрыва энергетических связей Европы с Москвой и увеличении закупок американского сжиженного газа.
ЕС и США планируют заключить энергетические соглашения на сумму 750 млрд долларов в течение ближайших трех лет.
Недавно сообщалось, чтоЕС готовит соглашение о полном запрете поставок российского газа. Новые правила вступят в силу поэтапно, начиная с 2025 года.
Напомним, Украине пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.
Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.
Также ранее сообщалось, что Словакия может уменьшить тариф на транзит газа через свою территорию для импорта Украиной после заключения долгосрочных импортных контрактов с "Нафтогазом".
В июле НАК "Нафтогаз Украины" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR. Тестовую поставку газа осуществляют Трансбалканским коридором по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.
А сегодня стало известно, что Украина возобновила импорт газа через южный Трансбалканский канал.