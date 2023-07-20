Польща готується до можливих провокацій РФ: перекинула військових у східну частину

Блащак зазначив, що саме у зв'язку з такою небезпекою було ухвалене

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії в червні частину його найманців перемістили до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам ватажок. У країні вже обладнали наметовий табір для найманців.

18 липня "Білоруські Гаюн" повідомляв про 2 тисячі найманців на території Білорусі, а сьогодні стало відомо про прибуття дев'ятої колони.

У зв'язку переміщенням "вагнерівців" Польща вирішила зміцнити кордон із Білоруссю.

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