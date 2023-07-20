Польша готовится к возможным провокациям РФ: перекинула военных в восточную часть

Польша ожидает определенных провокаций со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в эфире "Польского радио".
Блащак отметил, что именно в связи с такой опасностью было принято
После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России в июне часть его наемников переместили в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам главарь. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для наемников.
18 июля "Білоруські Гаюн" сообщал о 2 тысячах наемников на территории Беларуси, а сегодня стало известно о прибытии девятой колонны.
В связи с перемещением "вагнеровцев" Польша решила укрепить границу с Беларусью.
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