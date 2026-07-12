Польща готова допомогти Україні модернізувати МіГ-29, але є умова

Польща готова допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29, однак витрати на це повинна взяти на себе українська сторона або союзники.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Косіняк-Камиш прокоментував повідомлення, згідно з якими Україна мала застереження щодо технічного стану польських МіГів, заявивши про готовність допомогти з модернізацією літаків.
"Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти, але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати", - сказав він.
За словами польського міністра, досягти угоди з цього питання реально, але "має бути дотримано принцип взаємності".
Косіняк-Камиш також наголосив, що зараз "безумовно, хороших новин набагато більше, ніж було ще кілька днів тому".
"Українська сторона повернулася до переговорів, я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності", - зазначив глава Міноборони Польщі.
Нагадаємо, Україна та Польща продовжують обговорення умов передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на безпілотні технології. Польська сторона бачить хороші шанси на позитивний результат цього процесу.
Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що питання передачі Україні літаків МіГ-29 досі залишається невирішеним, хоча польська сторона отримала відповідний офіційний запит від Києва.
Перед цим у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Польща може взагалі списати ці винищувачі замість передачі ЗСУ.
Повідомлялося, що літаки планували обміняти на українські безпілотні технології, проте Варшава заявила про нібито невиконання умов українською стороною та вирішила поступово зняти техніку з озброєння.
Варто зазначити, що Польща призупинила процес передачі залишків своїх винищувачів МіГ-29 ще у червні. Тоді польська влада пояснювала це рішення очікуванням на врегулювання певних технічних та політичних питань з боку Києва.