Польша готова помочь Украине модернизировать МиГ-29, но есть условие

Польша готова помочь Украине модернизировать истребители МиГ-29, однако расходы должны взять на себя украинская сторона или союзники.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Косиняк-Камыш прокомментировал сообщения, согласно которым Украина имела оговорку относительно технического состояния польских МиГов, заявив о готовности помочь с модернизацией самолетов.
"Мы открыты для обсуждения: если Украина видит необходимость модернизации, мы можем здесь, безусловно, помочь, но расходы в этом случае должно покрывать украинское государство или союзные государства, которые захотят взять на себя эти расходы", - сказал он.
По словам польского министра, достичь соглашения по этому вопросу реально, но "должен быть соблюден принцип взаимности".
Косиняк-Камыш также отметил, что, сейчас "безусловно, хороших новостей гораздо больше, чем было еще несколько дней назад".
"Украинская сторона вернулась к переговорам, я открыт к диалогу, но должен быть соблюден принцип взаимности, принцип настоящей солидарности", - отметил глава Минобороны Польши.
Напомним, Украина и Польша продолжают обсуждение условий передачи истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии. Польская сторона видит хорошие шансы на положительный результат этого процесса.
Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявлял, что вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29 по-прежнему остается нерешенным, хотя польская сторона получила соответствующий официальный запрос от Киева.
Перед этим в СМИ появилась информация о том, что Польша может вообще списать эти истребители вместо передачи ВСУ.
Сообщалось, что самолеты планировали обменять на украинские беспилотные технологии, однако Варшава заявила о невыполнении условий украинской стороной и решила постепенно снять технику с вооружения.
Следует отметить, что Польша приостановила процесс передачи остатков своих истребителей МиГ-29 еще в июне. Тогда польские власти объясняли это решение ожиданием урегулирования определенных технических и политических вопросов со стороны Киева.