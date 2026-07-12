Польша готова помочь Украине модернизировать МиГ-29, но есть условие

Косиняк-Камыш прокомментировал сообщения, согласно которым Украина имела оговорку относительно технического состояния польских МиГов, заявив о готовности помочь с модернизацией самолетов.

"Мы открыты для обсуждения: если Украина видит необходимость модернизации, мы можем здесь, безусловно, помочь, но расходы в этом случае должно покрывать украинское государство или союзные государства, которые захотят взять на себя эти расходы", - сказал он.

По словам польского министра, достичь соглашения по этому вопросу реально, но "должен быть соблюден принцип взаимности".

Косиняк-Камыш также отметил, что, сейчас "безусловно, хороших новостей гораздо больше, чем было еще несколько дней назад".

"Украинская сторона вернулась к переговорам, я открыт к диалогу, но должен быть соблюден принцип взаимности, принцип настоящей солидарности", - отметил глава Минобороны Польши.