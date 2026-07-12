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Польша готова помочь Украине модернизировать МиГ-29, но есть условие

11:50 12.07.2026 Вс
2 мин
В Минобороны Польши сделали новое заявление об истребителях
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)

Польша готова помочь Украине модернизировать истребители МиГ-29, однако расходы должны взять на себя украинская сторона или союзники.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Косиняк-Камыш прокомментировал сообщения, согласно которым Украина имела оговорку относительно технического состояния польских МиГов, заявив о готовности помочь с модернизацией самолетов.

"Мы открыты для обсуждения: если Украина видит необходимость модернизации, мы можем здесь, безусловно, помочь, но расходы в этом случае должно покрывать украинское государство или союзные государства, которые захотят взять на себя эти расходы", - сказал он.

По словам польского министра, достичь соглашения по этому вопросу реально, но "должен быть соблюден принцип взаимности".

Косиняк-Камыш также отметил, что, сейчас "безусловно, хороших новостей гораздо больше, чем было еще несколько дней назад".

"Украинская сторона вернулась к переговорам, я открыт к диалогу, но должен быть соблюден принцип взаимности, принцип настоящей солидарности", - отметил глава Минобороны Польши.

МиГ-29 для Украины

Напомним, Украина и Польша продолжают обсуждение условий передачи истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии. Польская сторона видит хорошие шансы на положительный результат этого процесса.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявлял, что вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29 по-прежнему остается нерешенным, хотя польская сторона получила соответствующий официальный запрос от Киева.

Перед этим в СМИ появилась информация о том, что Польша может вообще списать эти истребители вместо передачи ВСУ.

Сообщалось, что самолеты планировали обменять на украинские беспилотные технологии, однако Варшава заявила о невыполнении условий украинской стороной и решила постепенно снять технику с вооружения.

Следует отметить, что Польша приостановила процесс передачи остатков своих истребителей МиГ-29 еще в июне. Тогда польские власти объясняли это решение ожиданием урегулирования определенных технических и политических вопросов со стороны Киева.

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