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Польща спише винищувачі МіГ-29 замість того, щоб передати їх Україні, - ЗМІ

22:42 02.07.2026 Чт
2 хв
Варшава заявила про невиконання умов українською стороною
aimg Сергій Козачук
Польща спише винищувачі МіГ-29 замість того, щоб передати їх Україні, - ЗМІ Фото: винищувач МіГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
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Польські винищувачі МіГ-29, які планували передати Україні в обмін на безпілотні технології, поступово знімуть з озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.

Деталі зриву угоди

За інформацією видання, наприкінці минулого року Варшава та Київ домовилися про обмін. Україна мала надати свої технології безпілотників, а Польща натомість - передати залишок своїх літаків МіГ-29, які базуються на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку.

Проте наразі домовленості поставлені на паузу.

"Ми представили Україні чітку пропозицію щодо безпілотників та технологій. Спочатку в цій сфері була домовленість. Сьогодні Україна не виконує цю угоду. Ми готові до подальших переговорів", - заявив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами польського міністра, проблема має політичне підґрунтя та пов'язана з нещодавніми історичними суперечками між державами. Через це Польща вирішила не передавати авіатехніку, яка могла б допомогти ЗСУ на фронті.

Що буде з літаками

Оскільки винищувачі не поїдуть до України, їхня доля вже вирішена - літаки закінчують свій термін служби. Вони перебувають на озброєнні польських ВПС ще з 1989 року, поступово зношуються і перевищують сертифікований наліт.

У Міністерстві оборони Польщі пояснили, що літаки періодично виводитимуть з експлуатації, оскільки перспектив для їхньої модернізації немає.

Конкретний графік списання МіГів є конфіденційним і оприлюднюватися не буде. Майбутнє самої авіабази в Мальборку також залишається невизначеним, хоча летовище продовжить обслуговувати техніку союзників НАТО.

Ситуація навколо польських винищувачів

Нагадаємо, раніше Польща остаточно відмовилася постачати Україні винищувачі МіГ-29. Проєкт оборонного обміну закрили через те, що українська сторона не передала Варшаві свої технології виробництва безпілотників. Польське керівництво пропонувало партнерський підхід "МіГи в обмін на дрони", проте домовленості не були виконані.

До цього Варшава призупиняла передачу літаків. Тоді у Міністерстві національної оборони Польщі заявляли, що чекають на трансфер українських технологій, оскільки країна активно розбудовує власні спроможності у сфері БПЛА.

Також у відомстві зазначали, що невдовзі ці радянські винищувачі у будь-якому разі виведуть зі складу польських Повітряних сил, оскільки країна переходить на сучасні західні авіаплатформи.

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Миг-29 Польща Україна
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