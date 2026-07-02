Польща спише винищувачі МіГ-29 замість того, щоб передати їх Україні, - ЗМІ

Польські винищувачі МіГ-29, які планували передати Україні в обмін на безпілотні технології, поступово знімуть з озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska .

Деталі зриву угоди

За інформацією видання, наприкінці минулого року Варшава та Київ домовилися про обмін. Україна мала надати свої технології безпілотників, а Польща натомість - передати залишок своїх літаків МіГ-29, які базуються на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку.

Проте наразі домовленості поставлені на паузу.

"Ми представили Україні чітку пропозицію щодо безпілотників та технологій. Спочатку в цій сфері була домовленість. Сьогодні Україна не виконує цю угоду. Ми готові до подальших переговорів", - заявив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами польського міністра, проблема має політичне підґрунтя та пов'язана з нещодавніми історичними суперечками між державами. Через це Польща вирішила не передавати авіатехніку, яка могла б допомогти ЗСУ на фронті.

Що буде з літаками

Оскільки винищувачі не поїдуть до України, їхня доля вже вирішена - літаки закінчують свій термін служби. Вони перебувають на озброєнні польських ВПС ще з 1989 року, поступово зношуються і перевищують сертифікований наліт.

У Міністерстві оборони Польщі пояснили, що літаки періодично виводитимуть з експлуатації, оскільки перспектив для їхньої модернізації немає.

Конкретний графік списання МіГів є конфіденційним і оприлюднюватися не буде. Майбутнє самої авіабази в Мальборку також залишається невизначеним, хоча летовище продовжить обслуговувати техніку союзників НАТО.