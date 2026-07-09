Передача МіГ-29 Україні стане можливою: Польща назвала умову

Україна та Польща продовжують обговорення умов передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на безпілотні технології. Польська сторона бачить хороші шанси на позитивний результат цього процесу.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Деталі переговорів

За інформацією видання, Косіняк-Камиш розповів, що наразі обговорюється чітка та конкретна пропозиція - постачання бойових літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології.

За його словами, українська сторона спочатку погодилася на таку пропозицію, згодом взяла час на міркування, а зараз знову повернулася до активного діалогу.

"Зараз вони знову ведуть переговори - і це добре. Сподіваюся, ця пропозиція буде успішно доведена до кінця", - наголосив очільник польського оборонного відомства.