Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29 і розкрила причину
Польща призупинила передачу Україні залишків винищувачів МіГ-29, оскільки Варшава чекає на вирішення певних питань від Києва.
Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
Причиною стала затримка в угоді щодо обміну технологіями виробництва дронів - Варшава очікує від Києва виконання двосторонніх домовленостей про їхній трансфер.
Оскільки Польща зараз активно розбудовує власні спроможності у сфері безпілотників, вона зацікавлена в доступі до українських напрацювань.
"Звичайно, ми передамо техніку Україні, якщо цю справу буде доопрацьовано. Нічого в цьому питанні не змінилося - справу не завершено", - наголосив Томчик.
Він пояснив, що невдовзі ці винищувачі радянського зразка остаточно виведуть зі складу польських Повітряних сил. Варшава поступово оновлює свій авіапарк і переходить на сучасні західні платформи, такі як FA-50, F-16 та F-35.
Варто зауважити, що останній на сьогодні транш винищувачів МіГ-29 Києву передав ще попередній склад польського уряду.
Нагадаємо, у грудні минулого року з'явилася інформація про переговори між Польщею та Україною щодо передачі винищувачів МіГ-29.
За даними ЗМІ, Варшава планувала передати Києву до дев'яти таких літаків у межах військової допомоги для протидії повномасштабній агресії РФ.
Йшлося про літаки, які вже наближалися до завершення свого експлуатаційного ресурсу та не мали перспектив для подальшої модернізації у складі польських Збройних сил.