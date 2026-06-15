Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29 і розкрила причину

Польща призупинила передачу Україні залишків винищувачів МіГ-29, оскільки Варшава чекає на вирішення певних питань від Києва.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Причиною стала затримка в угоді щодо обміну технологіями виробництва дронів - Варшава очікує від Києва виконання двосторонніх домовленостей про їхній трансфер.

Оскільки Польща зараз активно розбудовує власні спроможності у сфері безпілотників, вона зацікавлена в доступі до українських напрацювань.

"Звичайно, ми передамо техніку Україні, якщо цю справу буде доопрацьовано. Нічого в цьому питанні не змінилося - справу не завершено", - наголосив Томчик.

Він пояснив, що невдовзі ці винищувачі радянського зразка остаточно виведуть зі складу польських Повітряних сил. Варшава поступово оновлює свій авіапарк і переходить на сучасні західні платформи, такі як FA-50, F-16 та F-35.

Варто зауважити, що останній на сьогодні транш винищувачів МіГ-29 Києву передав ще попередній склад польського уряду.