Польща закриє кордон з Білоруссю: в чому причина

Що відомо про навчання "Захід-2025"

Маневри "Захід-2025" заплановані на період з 12 по 16 вересня. Вони проходять на білоруській території та на окремих полігонах у Росії.

За офіційною інформацією Москви та Мінська, метою навчань є перевірка можливостей союзників у сфері "гарантування безпеки" та "відбиття потенційної агресії".

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що з перших днів російсько-білоруських навчань "Захід-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання. Більшість вкидів будуть з боку РФ.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Також голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що росіяни будуть "інформаційно качати" тему навчань.