Польша закроет границу с Беларусью: в чем причина

Что известно об учениях "Запад-2025"

Маневры "Запад-2025" запланированы на период с 12 по 16 сентября. Они проходят на белорусской территории и на отдельных полигонах в России.

По официальной информации Москвы и Минска, целью учений является проверка возможностей союзников в сфере "обеспечения безопасности" и "отражения потенциальной агрессии".

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны РФ.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Также глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что россияне будут "информационно качать" тему учений.