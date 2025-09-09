ua en ru
Польша закроет границу с Беларусью: в чем причина

Польша, Вторник 09 сентября 2025 15:14
Польша закроет границу с Беларусью: в чем причина Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Польша объявила о закрытии границы с Беларусью уже в четверг из-за совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Польша приняла решение полностью закрыть свою границу с Беларусью. Ограничения начнут действовать в ночь с четверга на пятницу, в полночь по местному времени.

Главной причиной стало проведение российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

Что известно об учениях "Запад-2025"

Маневры "Запад-2025" запланированы на период с 12 по 16 сентября. Они проходят на белорусской территории и на отдельных полигонах в России.

По официальной информации Москвы и Минска, целью учений является проверка возможностей союзников в сфере "обеспечения безопасности" и "отражения потенциальной агрессии".

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны РФ.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Также глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что россияне будут "информационно качать" тему учений.

