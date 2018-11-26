Польша призвала расширить санкции против РФ за атаку на ВМС Украины

Фото: Кшиштоф Щерски (hr.sott.net)

Польша предлагает союзникам вместе обсудить усиление санкций против России

Польша предлагает западным пратнерам рассмотреть расширение экономических санкций против России из-за атаки на корабли ВМС Украины в Керченском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Позицию страны в понедельник, 26 ноября, озвучил советник президента Польши Анджея Дуды по международным делам Кшиштоф Щерски.

"Необходимо рассмотреть и обсудить с союзниками усиление санкционного режима против России", - озвучил Щерски позицию офиса президента после того, как Дуда провел телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку Украине в связи с захватом кораблей в Азовском море.

Также сегодня Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По результатам беседы стороны договорились срочно созвать заседание комиссии Украина-НАТО.