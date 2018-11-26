Польща закликала розширити санкції проти РФ за атаку на ВМС України

Фото: Кшиштоф Щерски (hr.sott.net)

Польща пропонує союзникам разом обговорити посилення санкцій проти Росії

Польща пропонує західним пратнерам розглянути розширення економічних санкцій проти Росії після атаки на кораблі ВМС України у Керченській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Позицію країни у понеділок, 26 листопада, озвучив радник президента Польщі Анджея Дуди з міжнародних справ Кшиштоф Щерськи.

"Необхідно розглянути і обговорити з союзниками посилення режиму санкції проти Росії", - озвучив Щерськи позицію офісу президента після того, як Дуда провів телефонну розмову з українським президентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку Україні у зв'язку з захопленням кораблів в Азовському морі.

Також сьогодні Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.