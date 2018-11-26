Фото: Петр Порошенко и Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Детали переговоров Порошенко с Дудой не сообщаются

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с польским лидером Анджеем Дудой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост его пресс-секретаря Святослава Цеголко в Facebook.

По словам Цеголко, Порошенко проводит переговоры с президентом Польши. Другие детали пока не сообщаются.

Напомним, ранее в связи с захватом украинских кораблей Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По результатам беседы стороны договорились срочно созвать заседание комиссии Украина-НАТО. Кроме того, Порошенко и Столтенберг обсудили агрессию России, а также введение режима военного положения в Украине.

Отметим, до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с кораблями Военно-морских сил Украины, который сопровождался их захватом, был "очень опасной провокацией". Кроме того, он отметил, что данный вопрос требует особого разбирательства на заседании Совета безопасности ООН, которое запланировано на сегодняшний вечер. Сегодня стало известно, что послы стран-членов Европейского союза 26 или 27 ноября обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.