Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведено из строя, - Reuters

Взрывы на авиабазе "Саки" в аннексированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина в настоящее время последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и психологическое воздействие на российское руководство.
"По нашим оценкам, взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – заявил чиновник.
Чиновник добавил, что в целом до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.
По его словам, сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияют на ход войны.
Пожары и взрывы в Крыму
Напомним, что в первой половине августа в Крыму произошла серия крупных возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов.
Ранее сообщалось, что 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину. В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму.
16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.
Более детально о происшествиях можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".
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