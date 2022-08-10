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ВСУ подтвердили уничтожение 9 российских самолетов в оккупированном Крыму

Новина українською →
Саки, Среда 10 августа 2022 11:02
ВСУ подтвердили уничтожение 9 российских самолетов в оккупированном Крыму
Автор: Мария Кучерявец

В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. На территории которого вчера раздавались массовые взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Воздушных сил ВСУ.

"Саки! Минус девять самолетов оккупантов", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера сообщалось, что на российском военном аэродроме в поселке Новофедоровка вблизи города Саки во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.

Сами россияне сообщали, что взрывы вызваны детонацией, при этом украинская сторона до сих пор не подтверждала, что удары были совершены с ее стороны.

Все подробности об инциденте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

Генштаб подтверждает потери россиян

Примечательным стало и то, что в традиционной сводке по потерям российских войск с начала полномасштабной войны в Генштабе сообщили, что РФ потеряла за минувшие сутки 9 своих самолетов.

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