Більше половини бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведено з ладу, - Reuters

Один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що Україна в цей час послідовно домагається "кінетичного ефекту" глибоко в тилу Росії, що робить істотний вплив на матеріально-технічну підтримку Росії і психологічний вплив на російське керівництво.

"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", – сказав чиновник.

Чиновник додав, що в цілому до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.

За його словами, сухопутні війська жодної зі сторін не володіють достатньою концентрованою бойовою міццю, щоб почати ефективні наступальні дії, які будь-яким чином істотно вплинуть на хід війни.