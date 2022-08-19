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Більше половини бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведено з ладу, - Reuters

Фото: вибухи на авіабазі Саки знищили половину літаків Чорноморського флоту РФ (t.me/tsaplienko)
Автор: Константин Широкун

Вибухи на авіабазі "Саки" в анексованому Криму вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що Україна в цей час послідовно домагається "кінетичного ефекту" глибоко в тилу Росії, що робить істотний вплив на матеріально-технічну підтримку Росії і психологічний вплив на російське керівництво.

"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", – сказав чиновник.

Чиновник додав, що в цілому до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.

За його словами, сухопутні війська жодної зі сторін не володіють достатньою концентрованою бойовою міццю, щоб почати ефективні наступальні дії, які будь-яким чином істотно вплинуть на хід війни.

Пожежі та вибухи в Криму

Нагадаємо, що в першій половині серпня в Криму сталася серія великих загорянь на аеродромах з детонацією боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що 9 серпня в Криму прозвучали вибухи на авіабазі "Саки", де дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, що здійснюють нальоти на материкову Україну. В Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев'яти літаків на аеродромі в окупованому Криму.

16 серпня у Криму знову прогриміли вибухи. Цього разу їх зафіксували під Джанкоєм, а також на аеродромі у Гвардійському.

Більш детально про події можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Нові вибухи в окупованому Криму і знову з евакуацією: що відомо на цей момент".

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