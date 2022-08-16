Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент

Сегодня утром, 16 августа на территории временно оккупированного Крыма снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем.

Все что известно о взрывах, что происходит на полуострове и реакция украинских властей - собрано в материале РБК-Украина.

Утренние взрывы под Джанкоем

Сегодня по сети прокатилась масса новостей о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы. Этот факт подтвердил, в частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он написал, что причиной взрывов мог стать удар по воинской части российских военных в поселке Азовское, а затем обновил пост и написал, что было "попадание в склад боеприпасов, звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Россия заявляет о "детонации"

Тем временем российские Telegram-каналы начали также подтверждать информацию о взрывах. Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что на площадке хранения боеприпасов в воинской части произошел пожар и в результате этого и якобы была спровоцирована "детонация".

При этом росСМИ разгоняли сначала информацию о том, что произошел пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое, поэтому и были слышны взрывы. Опубликованные видео подтверждают, что там действительно возник пожар.

Впрочем, предполагается, что он все же произошол вследствие "детонации" именно на складе боеприпасов.

Эвакуировали тысячи людей

Хотя так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов рассказывает о "нескольких пострадавших" и что все "под контролем". Оккупационная власть уже объявила об эвакуации в пятикилометровой зоне, в частности, жителей населенного пункта Майское. Известно уже об около 2 тысяч человек, которые выехали.

Поезда в Крым отменили

Между тем оккупанты также заявили, что из-за взрывов на полуострове прекращают движение всех пассажирских поездов, следующих из РФ. Теперь людей будут развозить Крымом автобусами.

Отметим, не мало важным является то, что железнодорожное сообщение в Джанкойском направлении использовалось русскими для подвоза техники и боеприпасов.

Реакция Украины

Отметим, украинская сторона официально не подтверждала удар по складам или воинской части в Крыму.

Одним из первым на инцидент отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, написав о "демилитаризации в действии".

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым - это про Черное море, горы, отдых и туризм. А оккупированный российскими боевиками Крым - это про взрывы складов и рост смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", - сообщил Подоляк.

Между тем глава ОП Андрей Ермак комментирует это как "операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ", которая продолжится до полной деоккупации украинских территорий.

У Зеленского обратились к жителям оккупированного Крыма с важной просьбой

"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится окупанту все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете этого все годы оккупации. Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства",- призвала постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.