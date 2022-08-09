Какие самолеты были на аэродроме в Крыму до взрывов: спутниковые фото
На военном аэродроме в Новофедоровке (оккупированный Крым) находились российские истребители и бомбардировщики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Схемы".
Сообщается, что аэродром "Саки" является одним из ключевых для российской авиации на полуострове. До оккупации это была база Военно-морских сил Украины.
На сегодня там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. С этого аэродрома противник совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.
Также проект опубликовал снимки сервиса Planet Labs, сделанные сегодня в первой половине дня примерно за 4 часа до взрывов. На них видны склады и военная авиация.
Фото: российская техника на авиабазе в Новофедоровке (Planet Labs)
Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме детонировали авиационные боеприпасы, а местные власти объявили эвакуацию гражданских.
Все подробности в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".
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