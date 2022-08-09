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Какие самолеты были на аэродроме в Крыму до взрывов: спутниковые фото

Новина українською →
Крым, Вторник 09 августа 2022 17:53
Какие самолеты были на аэродроме в Крыму до взрывов: спутниковые фото Фото: взрывы в Крыму (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Сергей Новиков

На военном аэродроме в Новофедоровке (оккупированный Крым) находились российские истребители и бомбардировщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Схемы".

Сообщается, что аэродром "Саки" является одним из ключевых для российской авиации на полуострове. До оккупации это была база Военно-морских сил Украины.

На сегодня там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. С этого аэродрома противник совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.

Также проект опубликовал снимки сервиса Planet Labs, сделанные сегодня в первой половине дня примерно за 4 часа до взрывов. На них видны склады и военная авиация.

Фото: российская техника на авиабазе в Новофедоровке (Planet Labs)

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме детонировали авиационные боеприпасы, а местные власти объявили эвакуацию гражданских.

Все подробности в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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