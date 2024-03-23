Половина Харкова вже з опаленням, можливе введення графіка відключення світла, - Терехов

За словами мера, "Харківобленерго" почало підключення до електропостачання певних районів міста.

"Близько 35% будинків підключені до електропостачання. Щодо опалення, то вдалося підключити 50%", - сказав він.

Терехов зазначив, що у місті вимкнене вуличне освітлення, не працює електричний транспорт, позаяк не вистачає потужності.

Щодо термінів відновлення, то прогнозувати наразі складно, додав мер.

"Руйнації дуже серйозні, розбита трансформаторна підстанція, лінії, що подають - зараз важко казати про відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста", - розповів Терехов.

Він зауважив, що у разі потреби "будемо робити графік відключення, щоб усі харків'яни мали електропостачання у певні години".

Терехов також повідомив, що комунальні заклади, в тому числі лікарні та поліклініки, функціонують у звичному режимі. Також у місті працюють магазини, АЗС та інші заклади торгівлі та побутового обслуговування населення, які обладнані генераторами.

Також Терехов у своєму Telegram пізніше розповів, що у Харкові водопостачанням забезпечені вже всі райони, теплом - одна третина від усіх осель, а гарячою водою - трохи менше половини.

Міський голова зазначив, що процес під'єднання триває.

Масований обстріл України 22 березня та наслідки у Харкові

Нагадаємо, війська РФ вранці 22 березня влаштували масований комбінований удар по Україні, використавши близько 150 ракет і дронів. Зокрема, Запоріжжя ворог вдарив ракетами близько 20 разів.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме: 55 "Шахедів"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Серед іншого, під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. В "Укренерго" назвали вчорашню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано влучання 21 ракети.

Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням. Пізніше в ОВА заявили, що у Харкові та області можуть ввести відключення світла за графіками - тимчасово для стабілізації ситуації.

Сьогодні президент Володимир Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація залишається у Харкові. При цьому в частині громад інших постраждалих регіонів діють аварійні графіки відключень.