У Харківській області можливі відключення світла за графіками: влада звернулася до жителів

Відключення світла за графіками у Харкові та області можуть ввести тимчасово для стабілізації ситуації. Жителів просять підготуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Він зазначив, що руйнування внаслідок ворожої атаки 22 березня дуже серйозні. У деяких частинах Харкова повернули світло, але роботи тривають. Незабаром планується вийти на пік потужностей.

"Варто завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі", - попередив Синєгубов.

Енергетики закликають жителів Харківської області знизити навантаження на енергомережу: не користуватися одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикати прилади не в пікові години.

"Можливі й тимчасові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів", - підкреслив голова Харківської ОВА.