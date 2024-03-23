У Харківській області можливі відключення світла за графіками: влада звернулася до жителів
Відключення світла за графіками у Харкові та області можуть ввести тимчасово для стабілізації ситуації. Жителів просять підготуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Він зазначив, що руйнування внаслідок ворожої атаки 22 березня дуже серйозні. У деяких частинах Харкова повернули світло, але роботи тривають. Незабаром планується вийти на пік потужностей.
"Варто завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі", - попередив Синєгубов.
Енергетики закликають жителів Харківської області знизити навантаження на енергомережу: не користуватися одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикати прилади не в пікові години.
"Можливі й тимчасові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів", - підкреслив голова Харківської ОВА.
Масштабна атака 22 березня
В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну. Під ударом окупантів була енергетика.
Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація була у Харкові, у місті проблеми не лише зі світлом, але й з інтернетом, постачанням тепла та води. В "Укренерго" назвали вчорашню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.
Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.
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